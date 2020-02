Apesar da qualificação para os Jogos Olímpicos de 2020, Tamila Holub, nadadora de 20 anos do Sporting de Braga, não teve direito a um convite para a gala do clube minhoto. Foi a jovem a lamentar a situação, em declarações ao canal oficial do clube.

Tamila, apesar de não ter sido convidada, compareceu na gala como acompanhante do nadador José Paulo Lopes, distinguido como Atleta do Ano, depois de ter batido o recorde português dos 800 metros livres em piscina curta.

De recordar que Tamila atingiu os mínimos olímpicos nos 1500 metros livres, em dezembro de 2019.

