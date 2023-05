Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 2-1 frente ao Marítimo, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

[Leitura dos factos no final do jogo:] «Acho que a equipa de arbitragem complicou um bocadinho, porque um assinalou falta. O outro, não. Depois, voltou a apontar-se para o círculo, depois foi-se ao VAR… E, entretanto, o Adán foi expulso. Foi isso que vi, uma confusão, mas nem vi o lance. Vi o que toda a gente viu.»

[Se o Adán foi bem expulso:] «Não sei, não sei. Eu não consegui perceber os lances. A partir do golo, até do nosso golo, aquilo virou tudo confusão e não consegui perceber os amarelos e etc… Tenho de ver os lances, para perceber.»

[Jogo difícil, ganho nos últimos minutos. Se esperava tantas dificuldades:] «O golo do Marítimo tirou-nos alguma tranquilidade e custou a desenvolver o jogo. O Marítimo, depois confortável no jogo e nós, numa época difícil, com o ambiente no estádio a ficar sem paciência e alguns jogadores a sentir isso. O Ousmane sentiu muito, todos sentiram. A estratégia deixou de surtir efeito, porque depois do golo do Vítor Costa, ele deixou de saltar no Héctor [Bellerín] e estava o Ousmane e o Héctor marcados por um jogador e faltava sempre alguém no meio. Alterámos para a segunda parte e, depois, foi um jogo de sentido único. Mesmo assim, o Marítimo tem uma ocasião. Acaba por ser uma vitória justa, não porque o Sporting jogou muito bem, mas foi a equipa que realmente quis ganhar. Por tudo o que foi o desenrolar do jogo, não jogando muito bem, vitória justa.»

[Adán falha o dérbi:] «Sim, mas perfeito para ver o Franco [Israel] num jogo de alto nível. Olhar para o copo meio-cheio.»

[Problema com Chermiti, ausência no jogo:] «Preocupa, porque tem uma dor nas costas que o limitou no último dia. Jogámos com o Paulinho de início. O Youssef tinha dado jeito, mas o Seba [Coates] estava lá e acabou por fazer golo. Vamos tentar recuperar o Youssef para o próximo jogo.»