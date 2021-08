Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória sobre o Belenenses.

«Os golos fizeram diferença e deram razão ao que foi o jogo. Tivemos muitas oportunidades, fizemos um excelente jogo, rodámos muito bem a bola e cansámos o Belenenses. Tivemos boa reção à perda de bola, controlámos bem e não demos oportunidades ao Belenenses. Isso significa que fizemos um bom jogo.»

[sobre as alterações no onze, com a entrada de Nuno Santos e Neto para os lugares de Jovane e Feddal]

«Durante a semana eles trabalharam bem e os dois [Feddal e Jovane] tiveram um toque. O Neto e o Nuno Santos fizeram uma excelente semana e a equipa precisa de sangue novo para os próximos jogos. E eles estão todos preparados, como mostraram hoje. O Feddal fez um grande jogo em Braga, o Jovane fez um golo e uma assistência, foi decisivo. Não teve nada a ver com isso. Apenas precisamos de toda a gente viva para fazer a equipa mais forte.»

[sobre a qualidade dos laterais, que jogaram os quatro contra o Belenenses]

«É a posição que obriga os jogadores a correr mais neste sistema. Têm de fazer todo o corredor, temos cinco substituições e eles têm tanta qualidade que podemos rodar.»

[sobre as três vitórias a abrir o campeonato]

«Os jogadores estão mais adultos, é normal. As vitórias e os jogos trazem isso. Também tivemos três vitorias no ano passado e foi o sofrimento que foi até ao fim. Temos de continuar a trabalhar porque temos mais um jogo muito difícil no próximo fim de semana.»