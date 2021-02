Ruben Amorim, treinador do Sporting, diz que para a equipa que lidera, os dez pontos de vantagem para o segundo classificado da Liga até parecem pouco.

«A questão dos pontos de vantagem é muito relativa. É como os minutos de compensação no final dos jogos. Às vezes são cinco minutos e parece tanto tempo para quem ganha, mas pouco para quem perde. Aqui é igual: os dez pontos para nós parecem pouco e se calhar para os outros parece muito.»

Nesse sentido, o treinador do Sporting garante não encarar este como o jogo do título até porque diz ver nos rivais sinais de que ainda não desistiram de lutar pelo título.

«Jogo do título? Não, é mais um jogo. Eu vejo pelas ações. Nós tivemos de ver muito o FC Porto e todos vimos como os jogadores no banco festejaram o golo da vitória com o Marítimo. Ficou ali claro que a equipa do FC Porto não deitou a toalha ao chão», começou por dizer, antes de se referir aos outros rivais.

«O Sp. Braga também está bem vivo. Ainda ontem fez um golo aos 84m, fez o 2-1 e os jogadores foram buscar rápido a bola à baliza; e também o Benfica, pela forma como festejaram o golo do Rafa [com o Arsenal], vê-se que a equipa não está morta nem tão desunida como se diz.»

«Temos de dormir com o olho aberto e estar sempre preparados para as dificuldades e temos de ganhar», concluiu.