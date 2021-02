Paulinho é a única baixa do Sporting para o jogo com o FC Porto, no Dragão, da 21.ª jornada da Liga. Isso mesmo confirmou o treinador dos leões, Ruben Amorim, na antevisão à partida.

«O Paulinho é o único indisponível, não está disponível para este jogo e dificilmente estará no próximo [frente ao Santa Clara]», começou por dizer.

«Vamos recuperar bem o Paulinho porque teve uma fase complicada em que se lesionou no Sp. Braga, depois recuperou muito rápido para jogar a final four da Taça da Liga. Depois mudou de casa, mudou de vida, teve ali um período difícil no fecho do mercado que mexe sempre com os jogadores. Quando estiver pronto, voltará às contas da equipa», acrescentou.

O Sporting defronta o FC Porto este sábado, a partir das 20h30.