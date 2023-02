Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa, após a vitória por 3-2 frente ao Desportivo de Chaves, em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Tem sido esta a nossa forma de jogar. Marcámos golo, desbloqueámos o jogo e, depois, pareceu-me que podíamos ter mantido mais a bola. Tendo o golo, podíamos ter puxado mais o Chaves e começámos a complicar um bocadinho com a bola e, depois, em algumas transições, uma falta rápida a isolar um jogador do Chaves e essas coisas criam alguma desconfiança, mas mesmo assim tivemos o jogo, para mim, controlado. Criámos oportunidades e ao intervalo merecíamos estar em vantagem.»

«Na segunda parte, voltámos um bocadinho mais, defensivamente, ao que somos. Criámos oportunidades, tivemos a bola e, quando marcámos e estivemos em vantagem, fomos um bocadinho mais recolhidos do que o habitual e isso também nos cria espaço sobre os adversários e acaba por ser uma vitória justa, que acaba um bocadinho com o reflexo da época: o jogo está controlado e há um cruzamento, um golo e não sabemos o que pode acontecer e temos de melhorar. Até ao árbitro apitar, esteja vantagem de dois, três, quatro, neste momento não podemos facilitar.»

[Exibição de Diomande]: «O Diomande tem de começar a jogar. Depois, nós temos vindo a falar que é importante, principalmente com estas equipas que fecham muito o meio e nos deixam às vezes jogar pelos corredores, temos de ter um pé direito na direita e um pé esquerdo para fazer o passe simples. Quando jogamos às vezes com o Inácio, corta-lhe o pé esquerdo e torna complicado. Não querendo arriscar o St. Juste, porque nós também temos de olhar jogo a jogo aos jogadores, qual é o central do lado direito? É o Diomande, é o futuro e ele mostrou muita capacidade. Cansado no fim, obviamente, porque tem de jogar às vezes em grandes espaços um para um, principalmente a atacar, mas com a bola revela muita qualidade, é muito forte nos duelos, a chegar aos avançados. Vai crescer, mas vi com muito agrado a exibição dele.»