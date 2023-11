O Sporting recebe este domingo o Estrela da Amadora, no Estádio de Alvalade, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga.

O treinador dos leões analisou o adversário e anteviu uma partida complicada contra uma equipa que já causou dificuldades na casa do rival Benfica.

«O Estrela da Amadora é uma equipa que não sofre muitos golos, joga defensivamente num 5-4-1 muito compacto, e depois têm três jogadores na frente muito fortes. Temos que ser muito inteligentes em ter a bola no momento que eles vão procurar fazer as transições», afirmou Ruben Amorim, na conferência de antevisão ao encontro.

E o tema Benfica foi mesmo conversa durante esta conferência, Amorim foi questionado se já estava a pensar no dérbi com os encarnados, que se disputa na próxima sexta-feira. O técnico atirou que a abordagem aos jogos é a mesma com qualquer oponente e disse que a equipa está focada no Estrela.

«Nós temos uma abordagem aos jogos que é a mesma se formos enfrentar o Benfica, o Arsenal ou o Olivais e Moscavide. Isso cria um hábito nos jogadores. Se não ganharmos ao E. Amadora, primeiro lugar está em jogo na Luz. Mesmo assim já está, mas com três pontos de avanço. Este jogo é tão ou mais importante. Temos de vencer, manter a margem, o FC Porto perdeu pontos e nós temos de vencer. Tenho a certeza que os jogadores não vão estar a pensar nisso, até porque depois temos um jogo decisivo para a Liga Europa», afirmou.

Na temporada anterior, a formação verde e branca não conquistou qualquer título. Agora na liderança do campeonato, Ruben Amorim confidenciou qual a «fórmula» para não repetir o último ano.



«Estou preocupado em não dar passos atrás, isto está muito no início, é não dar importância ao que se está a passar, ganhar pontos, manter a posição. Sabemos que se ganharmos, mantemos a posição e é esse sentimento que queremos. Mas é gerido de forma natural, nos primeiros anos também estivemos assim. É uma sensação bem mais agradável que a do ano passado», acrescentou.