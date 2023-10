Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Arouca, em Alvalade, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Excelente ambiente em Alvalade, com a dificuldade da expulsão, depois sofremos o empate, conseguimos dar a volta, mas mesmo com dez jogadores estivemos equilibrados, dominadores do jogo, com 11 com bola, com dez sem bola, mas mais perto do que o Arouca do golo às vezes. Sofremos um bocadinho com os cruzamentos, estava a dar problemas. Jogo complicado, tornou-se complicado, mas merecemos vencer.»

[Saída de Edwards ao intervalo, por Matheus Reis:] «Já estava satisfeito antes, porque volto a dizer que foi um cruzamento, não defendemos bem a zona da baliza, mas estivemos sempre equilibrados. O que procurámos foi: o Marcus tem mais dificuldade neste tipo de jogos, iria ter de fazer mais metros, o Pote é também um médio e juntámos três médios, deixámos o Viktor, que às vezes corre por dois na frente e mantivemos a estrutura defensiva, com o Reis a entrar para central do lado esquerdo. Depois, sofremos o golo, metemos o Geny, porque é mais um extremo, para dar outra largura, ele não precisa de muito apoio para criar problemas e viu-se. Foi o que procurámos, com o resultado, ver o que a equipa precisava e ganhar.»

[Expulsão de Diomande:] «A mesma coisa da semana passada, não vou falar de arbitragem, ganhámos e é o que interessa.»

[Gyökeres:] «Já falámos, é um jogador robusto, vem de um campeonato difícil e para além disso é a qualidade com que segura e carrega a bola, deixa-nos respirar, faz diferença, principalmente a jogar com menos um.»

[Paragem para as seleções:] «Era muito importante, perder o primeiro lugar e ter uma paragem… Foi importantíssimo pela forma como foi, a seguir a uma derrota, foi um final perfeito.»