Declarações do futebolista do Sporting, Viktor Gyökeres, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Arouca, em Alvalade, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Senti-me um bocadinho cansado contra a Atalanta, para ser honesto, mas fiz para ter a certeza que não ia acontecer hoje. Senti-me bem ao longo do jogo, claro que foi difícil, com menos um homem 45 minutos, mas acreditámos no trabalho que fizemos e fizemos o 2-1, um grande golo entre o Morita e o Pote. Foi uma boa exibição, apesar de ter sido muito difícil.»

«Tivemos de atacar com diferentes jogadores em diferentes zonas, ter variação, penso que estivemos bem neste jogo.»

«São duas competições diferentes, mas foi importante ganhar na Liga, até porque o Benfica ganhou ontem. Conseguimos manter-nos no topo do campeonato antes da paragem, é importante.»