Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a vitória por 5-2 ante o Vizela, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

[Golos sofridos:] «Se formos ao aspeto técnico e tático, é a linha numa segunda bola, tínhamos de sair da área e estar na linha, a bola estava fora da área e tínhamos de ter a linha mais subida para que o Adán não levasse o cabeceamento quase em cima dele. O segundo lance tem a ver com as características físicas. O Seba controlou bem a profundidade, o Quaresma não estava tão perto, o Essende conseguiu ganhar o espaço. Não podemos sofrer tantos golos com tão poucas oportunidades, já fizemos essa avaliação, mas foi isso. Simplesmente, pequenos erros que, connosco com várias oportunidades não deram todas golo e com o Vizela, só a do Samu, que também podia ter dado golo. Estávamos tão confortáveis no jogo que qualquer transição temos de vir a 200 à hora para não sofrer golos nas pequenas oportunidades. São pequenos detalhes que, em certos dias, há golo. Se fosse num dia normal, se um jogador do Sporting tirasse aquele cruzamento, nem diziam que era uma grande oportunidade.»

[Produção ofensiva em 2024, com quatro vitórias e média superior a quatro golos por jogo:] «Tem a ver com a qualidade dos jogadores. Começam a conhecer-se melhor, as equipas em Portugal e as equipas com que jogámos são equipas corajosas que nos dão algum espaço e tentam pressionar um bocadinho mais alto e temos essa característica extra de atacar a profundidade.»

«Obviamente que os golos, no momento que foram, tiveram importância, mas continuámos a jogar da mesma maneira. O golo do Vizela foi no início, mas já tínhamos tido duas oportunidades. Chegámos três vezes com perigo. O Vizela marcou duas vezes e foi muito poucas vezes ao nosso último terço. Não deixámos criar muito, mas mesmo assim sofremos dois golos e isso não é uma sensação boa. Agora, criámos muitas ocasiões, somos difíceis de defender e, quando o Vizela ficou em desvantagem, tentou ir para cima de nós um pouco mais e nós acabámos com o jogo, acho que fizemos um jogo muito competente, com uma equipa bem trabalhada, que queria jogar.»