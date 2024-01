FIGURA: Viktor Gyökeres

Na terra da rainha, Gyökeres foi, por fim, rei do jogo. É sem dúvida uma figura (ou a figura até ao momento) desta Liga e voltou a ser determinante em Vizela, ao fazer o golo do empate em cima do intervalo que ditou o 1-1 e o início da recuperação do Sporting para novo triunfo a manter a liderança, fechando as contas aos 86 minutos com o bis na conta pessoal. O sueco, no entanto, é muito mais do que golos e foi criando problemas ao Vizela no ataque à profundidade. Ainda com 1-0 para o Vizela, enviou uma bola à barra, entre os dois golos teve um anulado e esteve perto de marcar noutras ocasiões. O sueco tem fome de golo a qualquer instante e em qualquer condição e voltou a deixar nova marca em Vizela e ao Vizela, a quem já tinha bisado em Alvalade, na estreia na Liga. Leva já 13 golos em 2023/24.

MOMENTO: 35 segundos da segunda parte e Trincão dá vantagem ao Sporting

O golo de Gyökeres é decisivo para o resultado ir empatado para a segunda parte, mas a entrada eficaz e determinada dos leões após o intervalo cimenta a recuperação do Sporting no resultado e lança a equipa para mais três pontos. Ao fim de 35 segundos, um cruzamento de Trincão acabou por entrar direto na baliza de Buntic – no meio do ataque à bola de Gyökeres – e colocou os leões pela primeira vez em situação de vantagem, não mais perdida.

OUTROS DESTAQUES

Trincão: um golo e uma assistência em nova vitória dos leões e a dar sequência ao bom momento como titular, no habitual lugar de Marcus Edwards.

Paulinho: um golo, outro anulado e uma assistência num jogo em que o trio ofensivo com Gyökeres e Trincão voltou a resultar, com o Sporting a levar 12 golos nos últimos três jogos com esta tripla na frente.

Hugo Oliveira: fez a assistência para o golo de Soro, numa primeira parte de bom nível no lado direito da defesa do Vizela, a ganhar vários duelos diretos perante Pedro Gonçalves e fechando bem os espaços a par da equipa. Apesar de ter sido batido no 1-1 por Gyökeres e de não ter tido uma segunda parte tão conseguida, foi um dos elementos do Vizela que mostrou bons indicadores.

Pedro Gonçalves: sobressaiu na segunda parte e acabou a fazer duas assistências, para os golos de Coates e Gyökeres que fecharam as contas do jogo.

Alberto Soro: fez o golo que deu vantagem ao Vizela e esteve em bom plano, sobretudo na primeira parte.

Nuno Santos: muito ativo na esquerda desde o início do jogo, muito envolvido na dinâmica ofensiva do Sporting, desde a opção de passe, à incursão no terreno e às várias bolas colocadas na área do Vizela.

Essende: combativo e a travar duelos pelo ar sobretudo com Coates, recolocou o Vizela na disputa pelo resultado ao marcar aos 63 minutos. Acentua a veia goleadora esta época, chegando aos dez golos, no segundo jogo consecutivo a marcar.

Coates: foi batido por Essende no segundo golo do Vizela, mas acabou por ser determinante ao fazer o quarto golo da equipa, que traduziu o domínio dos leões e lançou a equipa para um triunfo justo e um final de jogo mais tranquilo.