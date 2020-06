Petit, treinador do Belenenses, falou esta quarta-feira aos jornalistas e afirmou que quer «lutar pelos três pontos» na receção ao Sporting na Cidade do Futebol. Na antevisão da receção aos leões, o técnico diz que o sucesso passa pela forma como a sua equipa vai responder em campo.

«Temos de reagir, saber trabalhar sobre os erros, tentar melhorar e preparar o jogo contra o Sporting, onde queremos dar uma boa resposta. Vínhamos de bons resultados e queremos dar continuidade a esse trabalho. A equipa que jogar vai entrar forte e lutar pelos três pontos», afirmou, em conferência de imprensa.

Petit lamentou o «abandono triste» de Mathieu, à margem do seu final de carreira confirmado pelo Sporting na quarta-feira. «Trouxe muita qualidade ao campeonato português», afirmou o técnico que elogiou o Sporting, mas avisou que vão encontrar duas equipas com «formas idênticas de abordar o jogo» e que vão «encaixar uma na outra».

«O Sporting é um dos clubes que, além dos resultados, também tem feito boas exibições. Vamos enfrentar um adversário forte, que normalmente é sempre candidato ao título, mas estamos focados naquilo que podemos fazer e trabalhámos», frisou o treinador de 43 anos.

O Belenenses encontra-se na 14.ª posição da tabela, com trinta pontos. O treinador assume que não tem nenhuma meta na cabeça, mas aponta para quem está acima. «Nunca fiz meta de pontos. Fazemos jogo a jogo, a lutar sempre pelos três pontos. Olhamos sempre para o adversário acima de nós. Temos trinta pontos, queremos acrescentar mais três. O nosso foco é chegar sempre ao lugar de cima», ressalvou.

Na última temporada, o Sporting venceu por 8-1 no Jamor, mas desde então as circunstâncias mudaram e os treinadores sentados em ambos os bancos já não são os mesmos. «Estes jogadores têm doze meses de competição, não é normal, mas é igual para todos. Quem estiver melhor fisicamente, mentalmente e nos comportamentos que se trabalham durante a semana, vai sobressair. Temos visto jogos em que muitas equipas têm perdido pontos que normalmente não perdiam. É um campeonato com muitas surpresas», disse.

O Belenenses-Sporting joga-se esta sexta-feira a partir das 19h15, O árbitro será Hélder Malheiro.