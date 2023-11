Diego Capel anunciou oficialmente o final da carreira de jogador a 24 de outubro de 2023, com 35 anos, depois da última experiência competitiva na segunda divisão da Grécia, ao serviço do PASA Iridotos, na temporada 2021/22.

Nesta sexta-feira, em entrevista ao jornal Marca, o extremo espanhol recordou várias etapas da sua carreira, falando com natural caminho sobre a passagem pelo Sporting, entre 2011 e 2015.

«O Sporting é a minha segunda casa. Acolheram-me como um deles. Foi a primeira coisa que me disseram: ‘Se fizeres o que sabes fazer, vais sentir-te como mais um sportinguista’. Sentia-me como um ídolo lá e continuo a receber mensagens deles. Os portugueses são muito agradecidos. Podem sair-te as coisas mal um dia, mas se dás tudo pelo símbolo, são pessoas que te levam sempre com eles. Que se lembrem ainda de mim, quer dizer que deixei uma marca e isso é muito bonito. É algo que não se esquece», salientou Capel.

A decisão de terminar a carreira de jogador foi tomada com ponderação e anunciada num dia especial: «Retirei-me recentemente e há dias recebi uma proposta da América do Sul, da Colômbia, com bons valores. Mas já tinha terminado a carreira, já tinha pensado isto há algo tempo. Tinha chegado o momento de dizer adeus e da melhor forma, a 24 de outubro, o dia da minha estreia na La Liga.»

«Gostaria de desfrutar do tempo em família e fazer coisas que antes não podia fazer. Gostaria de continuar ligado ao futebol, de alguma forma. Veremos de que fora, mas quero continuar neste mundo, porque o futebol foi a minha vida», concluiu Diego Capel.