Diego Capel anunciou esta terça-feira o final da sua carreira como futebolista.

O extremo espanhol de 35 anos não esqueceu na mensagem de despedida o seu «querido Sporting», onde diz ter sido acolhido como «mais um leão», tendo o clube de Alvalade já reagido à publicação: «Esta será sempre a tua casa, Capel!»

«Num dia como hoje estreei-me na primeira divisão, com 16 anos, e duas décadas depois ponho fim a uma das etapas mais bonitas da minha vida, que superou todas as minhas expectativas e sonhos de um menino de Albox. Quero agradecer à minha família e a todos os que me acompanharam nas experiências que tive», começou por escrever o espanhol, que já não competiu na época anterior.

«Em primeiro lugar, à equipa da minha vida, o Sevilha, por me dar a oportunidade de crescer como jogador, como pessoa, e por me ensinar o que todos desejamos: ganhar títulos. Há outro clube muito especial, o meu querido Sporting, por me acolher como em casa e fazer-me sentir como um de vós (mais um leão). Aquelas noites em Alvalade vão ficar para sempre no meu coração. Não posso esquecer-me do Génova, do Anderlecht, do Extremadura, do Birkirkara e do Irodotos. E o maior orgulho, vestir a camisola da seleção espanhola, representar o meu país. Olhando para trás, nunca podia imaginar o quão afortunado fui. Obrigado futebol, por tanto», concluiu o jogador espanhol, que chegou a Alvalade em julho de 2011, proveniente do Sevilha, tendo depois rumado em 2015 ao Anderlecht.