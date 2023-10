Jérémy Mathieu decidiu colocar um ponto final na carreira este domingo.

O defesa de 39 anos fez o último jogo com a camisola do Luynes Sports, da divisão Regional 1 de França, clube que representava desde 2021.

Mathieu, recorde-se, já tinha anunciado o ponto final na carreira ao mais alto nível, em 2020, quando sofreu uma lesão grave no Sporting, mas voltou aos relvados nos escalões inferiores franceses.

Formado no Sochaux, o antigo internacional francês deu nas vistas no Toulouse e em 2009 rumou ao futebol espanhol para representar o Valência. Três épocas no Mestalla foram suficientes para convencer os dirigentes do Barcelona a pagarem 20 milhões de euros pelo seu passe.

Jérémy Mathieu chega ao futebol português três anos depois pela porta do Sporting, a custo zero. Em Alvalade, o defesa fez nove golos em 106 jogos e conquistou duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal.

Mathieu encerra a carreira com um total de 13 títulos, entre eles, uma Liga dos Campeões conquistada com a camisola do Barcelona, em 2014/15.