Bruno César, médio brasileiro que representou Benfica, Sporting, Estoril e Penafiel, terminou a carreira de futebolista aos 34 anos.

«Encerrei já [a carreira]. Estou com 34 anos e o meu projeto era até esta idade, no máximo com 35 anos. Parei agora e está bom. Surgiram outras coisas, mas passei a colocar algumas coisas na balança, como a minha família, ter de sair de São Paulo... Quando começas a colocar na balança, é melhor parar. Tive uma carreira de 20 anos, muito boa, mas chegou a hora. O jogador precisa de entender isso», revelou Bruno César numa entrevista ao canal Cartoloucos.

O antigo médio, refira-se, joga agora futebol amador na várzea, no Brasil.

Internacional brasileiro em duas ocasiões, ambas em 2011, foi nesse mesmo ano que Bruno César chegou à Luz, oriundo do Cotinthians. Após uma temporada e meia, rumou à Arábia Saudita tendo sido cedido ao Palmeiras ainda antes de regressar a Portugal, em 2015, pelas portas do Estoril. Após meia temporada nos canarinhos, assinou pelo Sporting, onde voltou a trabalhar com Jorge Jesus.

Regressou, mais tarde, ao Brasil, para representar o Vasco, mas a aventura no futebol português só terminou com duas temporadas no Penafiel. O último clube que representou foi o XV de Piracicaba, da Série D brasileira.

No currículo, «Chuta-Chuta» conta com uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.