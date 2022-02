Diogo Costa é a grande dúvida do FC Porto para o clássico de sexta-feira frente ao Sporting depois do guarda-redes ter saído lesionado na vitória sobre o Arouca (2-0). A equipa de Sérgio Conceição voltou esta terça-feira ao trabalho, no Olival, e o jovem guarda-redes fez apenas trabalho de ginásio.

Na primeira sessão de treino a pensar no clássico, que está marcado para as 20h15 de sexta-feira, o treinador só não pôde contar, além do guarda-redes, com Wilson Manafá que continua a recuperar de lesão.

O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, pelas 10h30, no Olival.