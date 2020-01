Declarações do treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, na flash interview da SportTV após a vitória frente ao V. Setúbal, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Jogo atípico] «Sim, o jogo começou e tudo o que está à volta não interessa. 22 jogadores muito interessados na vitória, nada mais interessa do que isso. Foi uma vitória difícil, o Vitória de Setúbal deu uma ótima réplica. Na primeira parte controlámos, no segundo tempo podíamos ter aumentado a vantagem, não fizemos e o Vitória acreditou. Não fizemos a segunda parte que queríamos e o golo deu mais crença ao Vitória. Por vezes é preciso sofrer e depois o terceiro golo deveu-se à nossa vontade.

[Como se preparam os jogadores com este contexto da surpresa do adversário?] Nós temos de trabalhar sobre o que conhecemos. Conhecendo o Vitória e a sua forma de jogar, sabíamos que quem jogasse a forma de jogar não seria diferente. E isso fez com que a nossa preparação fosse a esperada. É um jogo de máxima exigência, do mais alto nível em Portugal, em que temos de respeitar todos os jogadores e temos de ter sempre isso em conta.

[Ausências no plantel] São contingências numa equipa, hoje tínhamos de ganhar, conseguimos fazê-lo, há outros jogadores e temos a certeza que vamos estar na máxima força para o próximo jogo [frente ao Benfica].»