Fran Navarro, jogador do Gil Vicente, em declarações na flash interview da SportTV2, após a derrota por 3-1 frente ao Sporting, em Alvalade, em jogo da oitava jornada da Liga:



«É um golo que não conta para os três pontos. Mas estou feliz por voltar a marcar aqui. Sabíamos que iria ser um jogo difícil, tentámos fazer o melhor possível, mas não conseguimos.



Sabemos que o Sporting costuma fazer em casa, mas planeámos disputar o jogo. Tiveram mais oportunidades do que nós e fizeram um bom jogo.



[Até onde pode ir o Gil Vicente?]: «Vamos continuar a trabalhar. Amanhã é mais um dia para prepararmos o próximo jogo. Interesse do Sporting? Estou focado no meu trabalho.»