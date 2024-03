O Sporting é a segunda equipa mais eficaz do mundo na temporada em curso, de acordo com o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado na quarta-feira.

De acordo com o estudo, o Sporting faz em média mais 0.59 golos do que o esperado, tendo em conta a expectativa de golos média de 2.16, face à marca de 2.75 golos conseguida.

O PAOK lidera a lista, com mais 0.69 golos do que o esperado por jogo, tendo em conta os 1.72 golos esperados e os 2.41 marcados.

O estudo do CIES analisou 54 das maiores ligas do mundo, comparando 900 clubes e a sua eficácia, tendo em conta as seguintes variáveis: número de golos marcados, número de golos esperados de acordo com o perigo das oportunidades criadas (excluem-se os penáltis), o número de remates à baliza e o número de remates no total.

A Roma completa o pódio, com mais 0.52 golos face ao esperado

Liga portuguesa: Vizela e Benfica são as menos eficazes

No que toca à I Liga portuguesa, se o Sporting é quem mais marca face ao número de golos esperados, o Vizela é a equipa que menos marca em relação ao esperado (-0.26), seguida do Benfica (0.19).

Os vizelenses têm uma média de golos esperados de 1.18 por jogo e só marcam 0.92 em relação às oportunidades em análise. O Benfica tem golos esperados de 2.47 e marca 2.28.

I Liga: diferença por jogo, clube, golos marcados, golos esperados, remates à baliza, remates no total

II Liga: U. Leiria no topo, Penafiel na cauda

Na II Liga portuguesa, a União de Leiria é a equipa mais concretizadora na hora de marcar golos (+0.32) e o Penafiel a que menos marca em relação ao esperado (-0.20).