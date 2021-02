Será que João Palhinha é o melhor médio defensivo português atualmente?



Com a ajuda do SofaScore, o Maisfutebol comparou os desempenhos do jogador do Sporting na presente época com os de William Carvalho, Rúben Neves e Danilo, habituais convocados por Fernando Santos para a seleção nacional.



Nos 24 jogos disputados em todas as competições, o médio leonino é quem mais duelos ganha em média por jogo (9,1) bem acima dos registos de Neves (3,86), Danilo (2,56) e William (3,67).



Por sua vez, o médio do Wolves é quem soma mais interceções em média por jogo (1,79) ligeiramente à frente de Palhinha (1,35) e Danilo (1,12). Já William é quem tem o pior registo neste parâmetro (0,52).



Por seu turno, o jogador do PSG destaca-se no que respeita à percentagem de precisão de passe (92 por cento) enquanto o futebolista dos leões é o pior do quarteto neste registo (84 por cento).



Palhinha volta a destacar-se dos três internacionais portugueses ao nível do desarme - tem uma média de 3,55 por jogo mais do dobro de William Carvalho e Danilo, por exemplo.



Enfim, os números provam que Palhinha está de facto a fazer uma época ao nível de um internacional AA.



