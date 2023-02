A 20.ª jornada da I Liga, que já iniciou a 26 de janeiro com o triunfo do Benfica em Paços de Ferreira, prossegue esta sexta-feira em Vizela, com a equipa vizelense a receber o Desportivo de Chaves.

No sábado, há mais dois jogos, o Arouca-Santa Clara e o V. Guimarães-Portimonense. No domingo, há clássico, com o Sporting a receber o FC Porto, num dia que tem ainda o Famalicão-Gil Vicente e o Marítimo-Sp. Braga.

Finalmente, na segunda-feira, o Rio Ave recebe o Estoril e o Boavista é anfitrião do Casa Pia.

Veja, neste artigo, em permanente atualização, os lesionados, castigados e outros indisponíveis em cada equipa. Siga todos os jogos, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO

Vizela-Desp. Chaves (20h15)

Vizela

Lesionados:

Castigados:

Desp. Chaves

Lesionados: Rodrigo Moura, Edu, João Correia, Obiora, Sarr, Luther Singh, Héctor Hernández, Arriba.

Castigados: Guima, Abass.

SÁBADO, 11 DE FEVEREIRO

Arouca-Santa Clara (18h00)

Arouca

Lesionados: Sema Velázquez, Weverson, Vitinho, Rafa Mújica.

Castigados:

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira, Ricardinho.

Castigados: Adriano Firmino.

V. Guimarães-Portimonense (20h30)

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes, Zé Carlos, André André, Tomás Händel.

Castigados:

Portimonense

Lesionados: Bruno Reis, Carlinhos, Gonçalo Costa.

Castigados:

DOMINGO, 12 DE FEVEREIRO

Famalicão-Gil Vicente (15h30)

Famalicão

Lesionados: Théo Fonseca, Puma Rodríguez.

Castigados: Gustavo Assunção.

Gil Vicente

Lesionados: Lucas Barros.

Castigados: Vítor Carvalho.

Sporting-FC Porto (18h00)

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança.

Castigados:

FC Porto

Lesionados: Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Stephen Eustáquio, Otávio, Gabriel Veron, Evanilson.

Castigados:

Marítimo-Sp. Braga (20h30)

Marítimo

Lesionados: Diogo Mendes, Geny Catamo.

Castigados:

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados: Al Musrati, Iuri Medeiros.

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO

Rio Ave-Estoril (19h00)

Rio Ave

Lesionados: Joca, Amine Oudrhiri.

Castigados: Aderllan (segundo de dois jogos de suspensão).

Estoril

Lesionados:

Castigados:

Boavista-Casa Pia (21h15)

Boavista

Lesionados: Adalberto Peñaransa, Sebastián Pérez, Vincent Sasso.

Castigados: Bruno Onyemaechi, Ibrahima Camará.

Casa Pia

Lesionados: Léo Natel, Leonardo Lelo (em dúvida).

Castigados: Vasco Fernandes, João Nunes.