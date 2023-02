O Sporting treinou novamente esta sexta-feira com foco no clássico do próximo domingo, com o FC Porto, numa sessão onde Ruben Amorim só não pôde contar com Daniel Bragança, a recuperar de lesão.

Os leões voltam a treinar este sábado, dia em que o técnico leonino faz a antevisão ao duelo com os portistas.

Note-se ainda que Paulinho pode defrontar o FC Porto, já que o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS) deferiu a providência cautelar do Sporting pelo castigo aplicado ao avançado.

O encontro da 20.ª jornada está agendado para as 18h00 do próximo domingo.