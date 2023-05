O Sporting recebe neste sábado o Marítimo e há uma certeza: Hector Bellerín vai ser titular no lado direito da defesa do Sporting.

O anúncio foi feito por Ruben Amorim na antevisão à partida, na qual também admitiu poder fazer algumas poupanças, tendo em conta os cinco jogadores que estão em risco de falhar o dérbi com o Benfica, caso vejam o cartão amarelo.

Do lado do Marítimo, que luta pela permanência e está neste momento em lugar de play-off de descida, Geny Catamo, emprestado pelos leões, não pode ser opção para José Gomes.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver as apostas do Maisfutebol para as equipas prováveis do jogo que pode acompanhar AO MINUTO.