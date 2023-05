Ainda falta uma semana para o Sporting-Benfica, mas é melhor começar já a pensar nisso.

Sobretudo, para quem está em risco de falhar a partida. E são muitos os jogadores das duas equipas que estão em perigo de exclusão, caso vejam um cartão amarelo nesta 32.ª jornada.

E são oito os jogadores nessa situação. Cinco do lado do Sporting e três no Benfica.

Nos leões, Matheus Reis, Morita, Edwards, Nuno Santos e Chermiti estão «proibidos» de ver cartão no jogo com o Marítimo, se quiserem garantir a presença no dérbi lisboeta, ainda que Amorim tenha admitido fazer algumas alterações de forma a salvaguardar essas peças-chave na equipa.

Já no Benfica, os jogadores em risco são António Silva, Grimaldo e João Mário, sendo que Otamendi vai cumprir castigo na partida deste fim de semana frente ao Portimonense.