Alexander Bah é a grande dúvida no Benfica para a deslocação ao terreno do Portimonense (sábado, 18h00), na 31.ª jornada da Liga 2022/23. O lateral dinamarquês procura recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.

«Ele já está a treinar com a equipa, também já treinou na semana passada, mas ainda tinha alguns problemas e decidimos não correr riscos. Foi por isso que falhou o jogo anterior. Agora, tenho de tomar uma decisão, tenho de falar com ele e decidir se fará parte do grupo ou não», explicou o treinador do Benfica.

Roger Schmidt não revelou quem será o titular no lado direito da defesa: «Dependendo da decisão (sobre Bah), veremos as opções. O Fredrik (Aursnes) esteve bem nos últimos jogos, o Gilberto também tem estado muito bem nos treinos, temos diferentes possibilidades, tomarei a última decisão amanhã.»

O técnico foi igualmente questionado sobre a nomeação de Artur Soares Dias para o Portimonense-Benfica. «Ele foi árbitro de uma meia-final da Liga dos Campeões, isso quer dizer que é muito bom árbitro, um dos melhores em Portugal. Não tenho dúvidas que será bom árbitro para o nosso jogo», rematou, de forma breve.