O Benfica desloca-se neste sábado (18h00) ao reduto do Portimonense, em encontro referente à 32.ª jornada da Liga 2022/23. A três jornadas do final da competição, a formação encarnada tem quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto.

Pela primeira vez, a equipa de Roger Schmidt tem a possibilidade de celebrar a conquista do título, mas apenas se vencer no Algarve e os dragões perderem no domingo com o Casa Pia.

«Faltam duas semanas, já dedicámos muito esforço ao longo da época e queremos acabar a um nível máximo. A nossa abordagem ao longo da época tem sido preparar da melhor forma possível e estar completamente focados nos próximos jogos», começou por dizer.

O técnico espera um adversário sem pressão: «Segue-se o Portimonense e o que vejo sempre nos jogos fora são equipas a tentar tudo para fazer bons jogos contra o Benfica. Sabemos que eles não podem descer, não podem ser campeões ou lutar pelas competições europeias, portanto jogam sem pressão. Esperamos um jogo bom, estamos preparados para isso e faremos tudo para para vencer o jogo.»

«Espero um jogo difícil, espero vencer, o resto não depende de nós. Nesta situação, também depende do resultado de outras equipas. Estamos completamente focados no nosso jogo, nada mais que isso», garantiu Roger Schmidt, que viria a repetir a ideia mais à frente, durante a conferência de imprensa: «Sabemos que muitos benfiquistas vão puxar por nós, vão apoiar-nos como fizeram ao longo da época, e tentaremos ganhar o jogo. O resto não depende de nós, vamos esperar pelos outros resultados. Estamos focados jogo a jogo.»