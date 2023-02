O clássico da 20.ª jornada da I Liga, entre Sporting e FC Porto, ditou quase 30 mil euros em multas (29.858 euros), de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta quinta-feira.

O Sporting, que perdeu o encontro ante o FC Porto em Alvalade, por 2-1, no passado domingo, foi multado num total de 23.358 euros, enquanto o FC Porto foi punido em 6.500 euros.

Do total da multa do Sporting, 10.200 deveram-se à deflagração e arremesso, por parte de adeptos dos leões, de uma «tocha ao minuto 28 lançada para a zona de terreno de jogo, caindo por detrás da segunda linha de publicidade» que «não atingiu ninguém nem provocou danos».

Já 8.925 euros de multa foram por comportamento incorreto do público», associado à deflagração de vários engenhos pirotécnicos, como potes de fumo, petardos e flash lights, quer por adeptos do Sporting, quer por adeptos do FC Porto.

Houve ainda 1.734 euros de multa por «atraso de quatro minutos» no início da segunda parte, 1.275 euros de multa por «entrada e permanência de objetos não autorizados», nomeadamente «a entrada de tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida [ndr: metro por metro», tarjas que foram exibidas por adeptos do Sporting com as frases «Liberdade dos Ultras» e «Sempre a Combater» e ainda um pano com o símbolo do Sporting. Os restantes 1.224 euros de multa foram por cânticos contra a Liga e contra o FC Porto.

Já o emblema azul e branco foi multado em 4.460 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos (petardos, potes de fumo e flash lights) e 2.040 euros por atraso de quatro minutos no início da segunda parte.