Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após a vitória por 1-0 ante o Famalicão, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

[Papel do Luís Neto na equipa:] «O Neto é um exemplo para todos. Eu não deixo ficar o Neto. Mesmo que ele não jogue – eu já o avisei e é chato para ele – tem de andar connosco e não anda connosco para fazer grupo. Não. Já jogou e em todas as competições, é muito importante para nós, mas quando temos muitos centrais no banco, eu vou vendo pelas características, pelas posições, quem faz o meio, a direita, quem é mais e menos rápido. Mas quando o Neto não está, o Neto está sempre. O Neto fala sempre antes de o jogo começar, é muito importante para nós. Palavras não chegam para agradecer o que tem feito pela equipa.»

[Geny:] «O Geny sentiu uma dor, vamos fazer a avaliação. Parece-me muscular, vamos ver. Mas acho que não é nada de grave.»

[Daniel Bragança:] «O Dani tem sido um exemplo para todos, a verdade é que aproveitou a lesão para crescer em vários aspetos e voltou – o que é difícil – de um cruzado melhor jogador. Mérito de quem fez a recuperação dele também e principalmente ao jogador. Acho que cresceu fisicamente, também aprendeu melhor o jogo. Também encontrámos um espaço perfeito e a equipa joga de uma forma que se adequa mais às características. E o Dani só saiu porque tinha amarelo e fez duas corridas para trás para tentar parar transições e tivemos medo de perder um jogador por um segundo amarelo. Seria difícil no resto do jogo.»