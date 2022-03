O Sporting passou em Moreira de Cónegos ao conseguir sair da trincheira que é o reduto do Moreirense com um triunfo prático e sem discussão no fecho da jornada 26 da Liga. Os leões ambientaram-se bem às circunstâncias num terreno em que cederam pontos nas duas últimas temporadas, vencendo por duas bolas a zero.

Da trincheira de Moreira de Cónegos os leões constroem uma espécie de trincheira na tabela classificativa, ao estabelecerem-se no segundo lugar a seis pontos do líder FC Porto, conseguindo uma margem igual para o terceiro classificado, o Benfica.

Slimani e Paulinho construiram a vantagem leonina ainda na primeira parte ao corresponder a dois cruzamentos certeiros dos flancos, devolvendo o Sporting aos triunfos fora de portas, algo que não aconteceu nos últimos três jogos. Quinto jogo sem vencer do Moreirense, que não consegue sair de uma linha de água que há várias jornadas está à mercê.

Açúcar dos flancos para os matadores

Um campo de dimensões reduzidas e um adversário aguerrido foi o que o Sporting encontrou pela frente, sendo os primeiros minutos de bola cá, bola lá a um ritmo estonteante. Souberam ler o jogo os leões, pausaram a posse de bola e procuraram dar critério ao seu maior talento para construir a vantagem pelos corredores e longe das lutas corpo a corpo do centro do terreno.

Foi assim que a equipa de Rúben Amorim construiu a vantagem: dois cruzamentos açucarados dos corredores para os matadores fazerem a diferença na área. Primeiro foi Edwards, que se estreou a titular, a cruzar da esquerda convidando Slimani a responder afirmativamente na pequena área com um golpe de cabeça ao segundo poste quando estava decorrida meia hora de jogo.

Em cima do intervalo Porro livrou-se de Pablo no corredor contrário com uma pequena maldade, colocou tenso na área para desta vez ser Paulinho, com o pé esquerdo, a desviar de forma letal. Resultou a estratégia leonina frente a um Moreirense que não teve capacidade de reação. Pelo contrário, a equipa de Sá Pinto foi-se abaixo com os golos sofridos, sendo presa fácil para o leão.

Controlo emocional dos leões perante o nervo cónego

Apesar de ainda ter muito jogo pela frente a verdade é que o conjunto de Moreira de Cónegos nunca se conseguiu encontrar. Esbracejou, nunca deu o jogo por vencido, mas sempre de forma instintiva e com espírito de luta e de reação.

Não se expôs o Sporting. Uma vez mais soube dar o que o jogo pediu, teve de arregaçar as mangas em determinados períodos para suster o ímpeto do Moreirense, conseguindo que a equipa da casa não criasse qualquer lance de verdadeiro perigo ao longo de todo o jogo. Pelo contrário, quando atacou pela certa demonstrou que seria mais previsível um terceiro golo leonino do que a reentrada do Moreirense no jogo.

Apenas nervo do lado cónego não foi suficiente, o controlo emocional do Sporting controlou o jogo e o Sporting conquista os três pontos em Moreira de Cónegos num jogo em que, depois de ameaçar uma noite produtiva privilegiou o equilíbrio e segurou a vitória como equipa.