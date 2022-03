A FIGURA: Pedro Porro

O lateral espanhol esteve ligado à corrente, impôs o ritmo pelo seu flanco e fez do corredor direito o espaço preferencial para os leões armarem o ataque em Moreira de Cónegos. Não permitiu qualquer lance de perigo, contando com uma retaguarda forte, é certo, e lançou-se para o ataque com critério e pujança física. O lance do segundo golo é exemplo disso mesmo, o mais paradigmático dado o desfecho, mas uma amostra do que foi a atuação do jogador de 22 anos.

O MOMENTO: golo de Paulinho (39’)

A maldade de Porro para se escapar a Pablo pela esquerda deu margem ao lateral espanhol para se enquadrar com a área. Porro tirou as medidas que tinha a tirar e pôs o pé direito a funcionar, disferindo um cruzamento com conta, peso e medida para a área. Na área Paulinho ganhou espaço, enquadrou-se com a bola tensa e com o pé esquerdo desviou do guarda-redes Pasinato de forma letal entre os centrais. Encaminhou o triunfo leonino a minutos do intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Slimani

Apontou o quarto golo com a camisola do Sporting neste regresso a Alvalade. Demonstrou o seu instinto felino pela forma como apareceu a finalizar no sítio certo naquele que foi o primeiro golo do encontro.

Pasinato

Apesar de sofrer dois golos o guarda-redes do Moreirense foi dos que mais deu nas vistas numa prestação tímida da sua equipa. Evitou por mais do que uma vez que o resultado se avolumasse a favor dos leões.

Marcus Edwards

Numa fase em que o jogo estava ainda embrulhado, o inglês destacou-se pela forma como conseguiu provocar rombos na organização do Moreirense. No seu primeiro jogo a titular no Sporting indicou o caminho do triunfo com o cruzamento para o primeiro golo.

Ugarte

Quando o Sporting não conseguiu circular o jogo como pretendia teve de se sujeitar à luta no setor intermediário e aí o médio uruguaio foi preponderante a pôr ordem na casa com o seu músculo. Foi rendido por Palhinha, que desempenhou as mesmas funções.