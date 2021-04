Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Brega, após o triunfo (0-1) sobre o Sp. Braga:

[É possível continuar sem assumir a candidatura ao título?] «É possível, porque perdemos muitos pontos nesta fase. Não podemos andar nesta montanha russa, ora somos candidatos ora perdemos pontos e está tudo em causa. Temos de ter os pés assentes na terra. Temos de trabalhar muito, temos de preparar bem o Max, que o Adán levou o quinto amarelo, o Max tem muito talento; temos de recuperar os jogadores, porque jogaram muito tempo a menos um e pensar que o nacional é mais um jogo em que podemos perder pontos».

«Se estivermos a três pontos do título seremos candidatos, porque entramos sempre para ganhar. Não podemos andar nesta mudança russa de emoções cabe-me a mim meter discernimento nos jogadores, numa equipa tão jovem, mas temos de ter equilíbrio. Mas, não escondo que jogar aqui e ganhar a menos um é um bom sinal».

«Só no fim é que vamos ver, falaram que no Dragão era decisivo, que o campeonato estava ganho se não perdêssmos. Perante as semanas que temos passado eram um erro para nós, sei que os adeptos estão em sofrimento, mas é importante manter o equilíbrio».