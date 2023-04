Ygor Nogueira, jogador do Santa Clara, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-0 contra o Sporting, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«É sempre difícil jogar contra o Sporting, já sabíamos. Cometemos erros e sofremos golos.



Quero passar uma mensagem aos adeptos: acreditamos até ao fim e contamos com o apoio deles para o jogo contra o Vizela. Ainda temos hipóteses. Sabemos que é difícil, mas contamos com o apoio de todos.



É preciso personalidade para sair a jogar e tivemos essa personalidade. Falar agora é muito fácil. Errámos e os erros fazem parte do jogo.»