Silas fez este sábado a antevisão da visita do Sporting a casa do Sp. Braga, a segunda em pouco tempo, dizendo que «vai ser um jogo disputado, com duas equipas a quererem ganhar.»

«É um jogo diferente do encontro da Taça da Liga, porque temos um conhecimento maior do adversário. Tínhamos visto poucos jogo do Sp. Braga e não dava para ver com é que eles reagiam contra diferentes sistemas. Agora temos um conhecimento maior. A nível estratégico será diferente», afirmou o técnico dos leões.

Questionado sobre se já tem antídoto contra os arsenalistas, Sila afirmou: «É uma resposta que não lhe consigo dar. Podemos chegar a amanhã e não ganhar, mas temos um conhecimento maior sobre o adversário e sobre a forma como reage», e apontou: «Não acredito que eles ganhem os jogos todos. Houve jogos em que ganharam e os adversários foram superiors e outros em que foram eles superiores. Acho que vai ser um jogo muito interessante.»

O técnico anunciou ainda que Sporar vai ser titular.