Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, Silas falou sobre a saída de Bruno Fernandes e foi questionado sobre se a entrada de Sporar e o regresso de Geraldes seriam suficientes para colmatar as necessidades do plantel.

«Temos muitos jogadores que nos permitem fazer várias coisas, naturalmente com a saída de Bruno Fernandes alguns jogadores vão ter de assumir responsabilidades diferentes. Se estiverem dispostos e abertos a coisas diferentes, com os jogadores que temos podemos fazer coisas boas», afirmou.

«Estamos contentes com o Sporar, tristes por perder Luiz Phellype [por lesão], e era uma peça que não estávamos a contar em perder, mas inscrevemos o Pedro Mendes, o Geraldes... e há ainda mais jogadores no plantel que podem ser soluções. Com os jogadores que temos aqui, se estiverem de mente aberta para coisas diferentes, conseguimos dar resposta à saída do Bruno», frisou Silas.

Leia mais: «Bruno Fernandes? Sporting já ficou sem Ronaldo, Figo, Jordão, Damas»

Questionado sobre o novo papel que Vietto pode ter agora que desempenhar, o treinador afirmou: «É um jogador que já tinha alguma responsabilidade na nossa maneira de jogar e s, pode jogar numa posição em que Bruno jogava e que ele também gosta de fazer, mas há outros jogadores», disse, explicando depois que «o Bruno não é só um grande jogador, é também uma personalidade forte que chamava a si grande responsabilidade, mas há outros como Coates, Jeremy, que têm de assumir responsabilidades que muitas vezes era o Bruno que assumia de forma natural. Battaglia, Wendel... Há muitos que aos poucos, de forma natural, se vão impor como líderes.»

Silas falou ainda sobre Geraldes, dizendo que «é um jogador que já admirava muito.»

«Eu sabia da situação dele na Grécia e acho que nos pode dar coisas boas. Pode dar-nos muita paciência com bola, muita bola que nos está a faltar. Ele tem um conhecimento do jogo profundo. Não temos muitos jogadores assim. Vamos ver como ele vem, está sem competir há algum tempo», disse Silas.