Acuña não tem treinado e é dúvida para o jogo do Sporting com o Rio Ave, deste sábado. Em conferência de imprensa de antevisão do encontro, Silas disse que ainda não tem certezas sobre se pode contar com o jogador e lembra que são muitas baixas nos últimos tempos.

«Acuña, Jérémy Mathieu, Vietto, Bruno Fernandes… são jogadores com quem não podemos contar. Se o Acuña não puder participar, teremos de temos de procurar outras soluções, que já estão pensadas, mas temos aí muitos jovens com ambição para representar o Sporting e aos poucos estão a mostrar-se», disse o técnico, frisando:

«Se Acuña não jogar provavelmente teremos de mudar o sistema, porque não temos assim tantas alternativas para jogar com uma linha de cinco.»

«Agora que conheço melhor o plantel consigo perceber que o plantel foi montado assente na ideia do 4-2-3-1. É um sistema que os jogadores estão muito confortáveis. Olhando para jogadores como Bruno e Vietto, percebemos que esta equipa foi criada a pensar nisso. Não tendo esses jogadores temos de pensar em alternativas. Pensar em coisas diferentes... Há alguns jogadores que estavam para dar força à ideia inicial e agora já não estão», disse ainda o técnico dos leões, quando questionado sobre Eduardo pode compensar a ausência de Bruno Fernandes, que saiu, e de Vietto, que está castigado.

«O Eduardo é um médio mais defensivo e quando foi trazido foi trazido a pensar nisso. É um médio mais de transição. Não olho muito para ele nessa posição. Em Braga foi dos melhores jogadores. Tem uma capacidade de aceleração, como o Wendel, que poucos jogadores têm em Portugal. Mas o Eduardo não é um 10.»

Silas falou ainda sobre Bolasie e Jesé, dizendo que não estão postos de parte. «São jogadores com os quais contamos. Repare, estamos a falar do Bolasie e ele não joga só há dois jogos. Dizer que já não conta não faz sentido nenhum. Todos os jogadores contam. Temos de olhar para os jogadores e as características dos adversários. O Bolasie até pode ser titular amanhã. Vamos ter de esperar para ver. Tanto ele como o Jesé estão convocados.»