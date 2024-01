Figura do jogo:

Gyokeres

Começam a faltar palavras para descrever o avançado sueco. O camisola 9 do Sporting foi um constante perigo para a baliza do Casa Pia, que não conseguiu parar o jogador leonino sem ser em falta. Gyokeres faz-se valer do seu poderio físico para bater os adversários, que nada conseguem fazer. O avançado bisou, esta segunda-feira, primeiro num verdadeiro penálti em andamento, após passe de Pedro Gonçalves, e pouco depois da marca dos onze metros. É um craque.

Momento do jogo:

Golo de Coates, 14 minutos

O Casa Pia veio a Alvalade bem fechado lá atrás e apenas tentou surpreender o Sporting em contra-ataque. As investidas casapianas não tiveram sucesso e aos 14 minutos, a estratégia de Pedro Moreira caiu por terra. Nuno Santos bateu de forma exímia o livre do lado esquerdo do ataque e o capitão foi às alturas no coração da área cabecear para as redes casapianas…A partir daí foi o descalabro total.

Outros destaques

Pedro Gonçalves:

Com Morita ainda na Taça da Ásia, Pedro Gonçalves voltou a fazer companhia a Hjulmand no meio-campo leonino, com Trincão e Edwards a ficarem no apoio a Gyokeres. Contudo, e apesar de ter jogado mais recuado no terreno, nem por isso o camisola 8 dos verdes e brancos deixou de fazer a diferença lá na frente. Primeiro assistiu Gyokeres para o 2-0 e logo a seguir finalizou da melhor forma, após um belo passe de Hjulmand. Pena ter saído ao intervalo para dar lugar a Daniel Bragança.

Hjulmand

Mais um bom jogo do médio dinamarquês, com destaque para a assistência com conta, peso e medida para Pedro Gonçalves. O camisola 42 dos leões recupera muitas bolas no miolo, mas está cada vez mais a mostrar que também sabe construir jogo a partir de trás. Não fosse Gyokeres, seria a melhor contratação do Sporting para esta temporada.

Trincão

O avançado voltou a merecer a confiança de Ruben Amorim, que apostou mais uma vez no camisola 17 na equipa inicial, deixando Paulinho no banco de suplentes. Trincão esteve participativa no jogo no lado esquerdo do ataque verde e branco e coroou a exibição com golos aos 43 minutos e aos 90+4.

João Nunes

Exibição para esquecer do defesa formado no Benfica em Alvalade. O central cometeu a falta sobre Gyokeres, que resultou no golo de Coates, que abriu o marcador na noite desta segunda-feira. João Nunes viu o cartão amarelo e podia ter visto a segunda cartolina amarela e respetivo vermelho, depois de ter derrubado Gyokeres dentro da área.

Clayton

Menção honrosa para o avançado do Casa Pia. Clayton fez o que pôde na frente de ataque casapiana. A bola raramente lhe chegou em condições e por isso o camisola 99 dos gansos pouco mais conseguiu fazer do que cabecear algumas bolas de forma fraca para as mãos de Adan.

Geny Catamo

O jogador do Sporting regressou da CAN e não demorou a causar impacto na ala direita do Sporting. O internacional moçambicano marcou num remate em arco indefensável para Ricardo Batista e perto do final do encontro assistiu Coates, que só teve de encostar para bisar no jogo. Deve ganhar rapidamente o lugar a Esgaio.