O Sporting, de Ruben Amorim, sagrou-se campeão no último fim de semana, mas continua a bater recordes!

Com a vitória deste sábado no terreno do Estoril, o Sporting superou a sua melhor pontuação de sempre na Liga: chegou aos 87 pontos e bateu o anterior recorde, de, 86, fixado em 2015/16, quando os leões eram comandados por Jorge Jesus. Nessa temporada, porém, o Sporting não conseguiu ser campeão - ficou em segundo, com menos dois pontos do que o Benfica.

Se vencer o Desp. Chaves na última jornada, a equipa de Amorim também vai atingir a marca dos 90 pontos, terminando a apenas um do máximo da liga portuguesa, estabelecido pelo FC Porto de Sérgio Conceição em 2021/22.

O Sporting quebrou outro recorde este sábado. Os leões chegaram às 28 vitórias no campeonato em 2023/24, um novo máximo da equipa numa só edição da Liga. O anterior recorde também era do Sporting de Jesus, em 2015/16, com 27 triunfos.