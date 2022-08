Momento: Steven Vitória gela Alvalade

Depois de uma hora de jogo praticamente de sentido único, o capitão do Chaves foi à área do Sporting, apanhou um elevador para o segundo andar e, perante a passividade da defesa leonina, cabeceou para as redes de Adán. Estava aberto o caminho para a histórica vitória do Chaves.

Figura: Paulo Vítor não deixa passar nada

Grande exibição do guarda-redes brasileiro em Alvalade. Manteve o nulo até aos golos do Chaves com boas defesas, por vezes com sorte, quase sempre com mérito. Na primeira parte destaque para um espetacular estirada a afastar um remate colocado de Pote, já depois de ter visto uma bola do mesmo jogador a ir ao poste e bater-lhe no braço, mas a passar ao lado. Nas alturas, Paulo Vítor não teve muitos problemas, ganhando quase todas as bolas, face a baixa estatura dos jogadores que o Sporting levava até à área. Na parte de maior sufoco dos leões, o brasileiro nunca falhou, ganhando muitas bolas por antecipação ou, em último caso, com uma palmada ou com uma saída arrojada.

Outros destaque:

Pedro Gonçalves

Pote até adaptou-se bem à nova posição, mas a verdade é que os leões acusaram a ausência do talentoso médio na zona de finalização. Pedro Gonçalves ainda teve duas boas oportunidades, na primeira parte, com remates de meia distância, com o pé esquerdo, mas fez de facto muita falta em terrenos mais adiantados. O médio até pode ser uma boa solução para colmatar a saída de Matheus Nunes, mas os leões precisam de um homem de área para fazer golos.

Bruno Langa

Sofreu muito na primeira parte com três faltas duras, uma primeira de Esgaio outras duas com cartões amarelos para a Edwards e Ugarte, mas aguentou até ao final do jogo, fechando bem o corredor esquerdo e procurando muitas vezes sair a jogar, daí te sofrido tantas faltas.

Adán

Mais uma noite difícil para o guarda-redes espanhol, depois do pesadelo no Dragão. Até começou bem, com uma grande defesa a um remate de Hector com selo de golo, mas depois voltou a comprometer, com destaque para um lance com Patrick que, por muito pouco, não resultou no terceiro golo do Chaves.

Batxi

O Chaves demorou a passar a linha do meio-campo, mas quando o conseguiu foi quase sempre pelos pés do angolano, com destaque para o passe que isolou Patrick e quase resultou no terceiro golos dos flavienses.

Guima

Jogou no lugar do capitão João Teixeira e esteve em especial destaque numa zona fulcral do jogo, fechando o corredor central e conseguindo suster muitas tentativas dos leões de chegarem à área por ali. Ainda permitiu dois remates a Pedro Gonçalves, mas depois acabou por anular o criativo dos leões.