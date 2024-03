Figura do jogo: Bragança a abrir caminho

Foi uma das novidades no onze de Amorim e aproveitou a oportunidade com uma grande exibição numa tarde em que também assumiu o papel de capitão. Abriu o marcador, aproveitando uma bola perdida, para encher o pé, no coração da área, levando a bola a ir à trave antes de entrar. Jogou no meio-campo, ao lado de Hjulmand, mas com maior liberdade do que o dinamarquês para subir até à área. Além do golo, surgiu muitas vezes em zona de finalização e teve várias oportunidades para voltar a marcar, com destaque para uma, já pero do final do jogo, a passe de Gyökeres. Uma exibição personalizada a justificar os muito elogios do treinador.

Momento do jogo: Zé Luís gela Alvalade

O Farense já tinha assustado na primeira parte e, no início da segunda, entrou com tudo até chegar ao empate. Zé Luís já tinha deixado a baliza de Franco Israel a tremer com uma bomba na trave, logo a seguir Elves Baldé obrigou o guarda-redes argentino a aplicar-se, mas, à terceira tentativa, na sequência do canto que se seguiu, o avançado marcou mesmo, elevando-se bem na área para marcar de cabeça. Fez-se um silêncio profundo em Alvalade, mas por pouco tempo, até porque o Sporting marcou logo a seguir.

Outros destaques:

Belloumi

O Farense entrou no jogo com uma bomba inesperada deste jogador argelino que surpreendeu tudo e todos. Um lance que parecia inofensivo, com Zé Luís a amortecer uma bola longa, ainda longe da baliza de Franco Israel, mas Belloumi não pensou duas vezes e encheu o pé para um golo de belo efeito. Um golo que relançou a equipa de José Mota no jogo e Belloumi voltou a dar nas vistas, com destaque para uma assistência, no tal lance em que Zé Luís deixou a baliza de Franco Israel a tremer.

St. Juste

Estreia a titular na Liga numa época muito atribulada para o central neerlandês que, mais uma vez, voltou a mostrar que tem muita qualidade com a bola nos pés. Subiu várias vezes até à área do Farense e esteve muito perto de marcar em duas ocasiões. Primeiro numa cabeçada que fez a bola sobrevoar Ricardo Velho e ir ao poste, num lance que levou muitos adeptos a gritarem golo nas bancadas. Logo a seguir, na sequência de um canto, cabeceou a rasar o poste. Entrou muito seguro, mas saiu menos confiante, como toda a equipa.

Hjulmand

Um dos jogadores que Amorim não prescinde e, em campo, percebe-se porquê. O dinamarquês é uma máquina no meio-campo, a recuperar bolas, a anular contra-ataques, mas também a construir, com passes bem medidos.

Gyökeres

Foi uma das exibições mais apagadas do sueco esta época, mas, ainda assim, marcou um golo, criou oportunidades e lutou por todas as bolas que passaram perto do seu diâmetro de ação. Destaque para um dos últimos lances do jogo em que arrancou pela direita e levou tudo à frente em drible, antes de tentar assistir Daniel Bragança.