Daniel Bragança, médio do Sporting, em entrevista à flash interview da Sporttv, após a vitória, em Alvalade, por 3-2, na 24.ª jornada da liga portuguesa.

«Uma grande noite. Conseguimos vencer, mas também é especial porque tinha cá os meus avós a apoiar. Marcar um golo e fazer com que ouvissem o meu nome a ser gritado neste estádio, acho que compensa tudo aquilo pelo que lutaram para eu estar aqui. Para mim isso é tudo. Mas também é importante vencer nesta jornada!»

[Importância de ser o capitão do Sporting nesta jornada] «Os meus avós já me tinham visto a ser capitão, mas é a primeira vez em Alvalade e é especial também por isso. Estou muito feliz e agora é continuar.»

[Momento do golo do empate do Farense] «Tivemos uma entrada muito forte, marcámos dois golos, mas acho que podíamos ter marcado mais. Falhámos muitas oportunidades. O Farense conseguiu fazer um golo com poucas oportunidades que teve na primeira parte. Creio que entrámos adormecidos na segunda parte e o Farense acabou por empatar, mas fomos atrás do resultado, que podia ter sido melhor face às ocasiões que desperdiçámos.»

[Importância do 3-2] «Importante para matar a esperança do Farense. Marcar e controlar o jogo.»

[Clássico?] «O importante foi o que fizemos aqui. Estamos focados em nós e em ganhar. Só dependemos de nós.»