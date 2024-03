Zé Luís, jogador do Farense, em declarações na flash-interview da Sport TV, após a vitória do Sporting sobre o Farense por 3-2

«Eu acho que entrámos com muito respeito pelo Sporting, que é uma equipa grande. Entrámos muito mal, mas soubemos manter a serenidade. No segundo tempo entrámos melhor, a nossa equipa nunca vira a cara à luta. Fizemos o empate e tínhamos de aguentar mais um bocado e sofremos o terceiro golo. Quando sofres três golos com o Sporting é quase impossível ganhar. Estou muito feliz pela equipa, acho que os próximos jogos vão correr bem.

A mensagem do mister foi clara. Não tenham medo, estamos aqui para jogar, temos de acreditar em nós, para jogarmos a bola. Foi isso que fizemos, começámos bem, fizemos o mais difícil, mas depois sofremos o terceiro golo e sentimos muito isso.»