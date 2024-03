Ruben Amorim promove quatro alterações no onze inicial do Sporting para a receção ao Farense, este domingo, para o jogo da 24.ª jornada da Liga que tem início marcado para as 18h00.

Em relação ao dérbi com o Benfica, a meio da semana, para a Taça de Portugal, o treinador dos leões promove quatro alterações, com destaque para as mexidas no eixo defensivo, com St. Juste e Matheus Reis a renderem Eduardo Quaresma e Coates, ambos no banco.

Nuno Santos também está de regresso à ala esquerda, enquanto Morita cede o lugar a Daniel Bragança no meio-campo. Apenas o ataque mantém-se inalterado, com Edwards, Gyökeres e Pedro Gonçalves. Trincão, recuperado de lesão, começa no banco.

Mais problemas para José Mota que já não podia contar com Mattheus Oliveira que, na primeira volta, em Faro, marcou dois golos ao Sporting. O médio foi expulso no último jogo frente ao Moreirense e vai cumprir um jogo de castigo.

O treinador dos algarvios não pode contar ainda com o lateral Talocha e com o avançado Bruno Duarte que não recuperam de problemas físicos e cedem os respetivos lugares a Talys e Zé Luís.

As equipas oficiais:

SPORTING: Franco Israel; St. Juste, Diomande e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Hjulmand, Daniel Bragança e Nuno Santos; Edwards, Gyökeres e Pedro Gonçalves.

Suplentes: Diogo Pinto, Coates, Morita, Trincão, Paulinho, Geny Catamo, Fresneda, Eduardo Quaresma e Koindredi.

FARENSE: Ricardo velho; Pastor, Muscat, Gonçalo Silva e Talys; Caseres, Fabrício Isidoro e Cláudio Falcão; Elves Baldés, Zé Luís e Belloumi.

Suplentes: Carvalho, Francisco Delgado, Igor Rossi, Rafael Barbosa, John Velasquez, Cristian, Seruca, Marco Matias e Vítor Gonçalves.