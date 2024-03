Ruben Amorim anteviu, este sábado, a partida com o Farense, a contar para a 24.ª jornada da Liga e agendada para a tarde deste domingo.

«O Matheus Oliveira está ausente [expulso na última partida]. [No jogo da primeira volta] Castigou-nos nas bolas paradas e com o seu remate. Analisamos o que fizeram em jogos como em Braga, a forma como dificultaram o encontro. Têm um treinador experiente e inteligente, e sabemos que esta partida lhes retira responsabilidade», começou por descrever, em conferência de imprensa.

Por isso, o treinador do Sporting recuperou o exercício de «esquecer o passado» e apontar aos novos desafios: «O que importa é a forma como vamos entrar. Não deixar o Belloumi ter espaço e oportunidades, porque a qualidade de equipa estará presente».

Questionado sobre os jogadores que recuperaram recentemente de lesão, como St. Juste e o Fresneda, Amorim garante que o plantel continua a «dar garantias».

«Todos têm de entrar. O Trincão também, pela capacidade e pelo momento que vive. Todos vão auxiliar e, se não houver lesões, teremos essa capacidade de gerir [a fadiga acumulada]. Veremos se o Trincão será titular. Temos de vencer», rematou o treinador leonino.

Depois do triunfo na Taça de Portugal, em casa, diante do Benfica, os leões de Alvalade recebem os leões de Faro este domingo, num encontro agendado para as 18h e que seguir, ao minuto, no Maisfutebol. A partida do Sporting antecede o clássico, entre FC Porto e Benfica.