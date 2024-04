O Sporting está bem posicionado para sagrar-se campeão nacional, mas, nesta altura, existem três equipas que ainda têm possibilidades de chegar ao título: além dos leões, também o Benfica e o FC Porto estão na corrida.

Os leões lideram com 74 pontos, mais quatro do que os encarnados, que seguem na segunda posição. Dragões e Sp. Braga têm ambos 59 pontos, ou seja, estão a 15 do líder.

A juntar a isto, a equipa de Ruben Amorim tem menos um jogo realizado, mas vai acertar o calendário já esta terça-feira, com a visita ao Famalicão, um jogo correspondente à 20.ª jornada que tinha sido adiado devido aos protestos da polícia.

Os cenários para haver campeão

Em caso de vitória nesse jogo em atraso, além de aumentar a vantagem face ao Benfica para sete pontos, o Sporting vai deixar o FC Porto e o Sp. Braga a 18 pontos. Desta forma, os portistas ficariam desde já arredados da possibilidade de serem campeões. Basta mesmo o empate ao Sporting no Minho para que o FC Porto fique sem aspirações de chegar ao título.

O Sp. Braga, de resto, já não tem hipóteses de ser campeão. Os bracarenses têm cinco jornadas por realizar, com 15 pontos em disputa: mesmo se vencessem todos os jogos, iriam igualar a pontuação do Sporting, mas ficariam em desvantagem no confronto direto, após o empate em Braga (1-1) e a derrota em Alvalade (5-0).

Sem contar com deslizes dos adversários diretos, o Sporting precisa de quatro vitórias em seis jogos para tornar-se campeão. Para ambicionar o título, o Benfica tem de esperar que a equipa de Ruben Amorim, no mínimo, perca em duas jornadas e empate outra (e os encarnados vençam essas três), o que possibilitaria à equipa de Roger Schmidt passar para a liderança do campeonato.

Se o Sporting perder um jogo e empatar outros dois e o Benfica vencer esses três jogos, as duas equipas ficariam em igualdade pontual. Com o confronto direto igualado, depois da vitória do Benfica na Luz por 2-1 e do triunfo leonino em Alvalade pelo mesmo resultado, entraria em cena o critério da «maior diferença entre o número dos golos marcados e o número de golos sofridos pelos clubes nos jogos realizados em toda a competição». Critério esse que, por esta altura, é claramente favorável aos leões, que têm uma diferença de golos fixada em 56 contra 42 dos encarnados.

Posto isto, se vencer o Famalicão, o V. Guimarães e o FC Porto - e o Benfica não perder qualquer jogo até lá -, o Sporting poderá celebrar o título em casa, na 32.ª jornada, frente ao Portimonense.

Existe, até, a possibilidade de os leões festejarem no Estádio do Dragão, a 28 de abril, na 31.ª ronda. Para isso acontecer, basta o Sporting vencer os três jogos seguintes e o Benfica perder um dos próximos dois encontros: em Faro ou na receção ao Sp. Braga.

Caso perca na terça-feira em Famalicão, o Sporting ainda tem uma folga de quatro pontos. Assim, se vencer os jogos seguintes e o Benfica também, os leões festejariam na Amoreira, na 33.ª jornada.

Para adiar a festa do Sporting para a última ronda, em Alvalade, diante do Desportivo de Chaves, o Benfica tem de vencer os seus jogos e esperar duas derrotas do Sporting nos seis jogos que os leões ainda têm pela frente.

Benfica perto de fechar o segundo lugar

Se o título está difícil para o Benfica, os encarnados estão em ótima posição para assegurar o segundo lugar, que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Caso vençam os dois próximos jogos, os encarnados deixam FC Porto e Sp. Braga sem hipóteses de chegar ao segundo posto.

Se portistas e bracarenses perderem ou empatarem na próxima ronda e o Benfica vencer, o segundo lugar fica definido.

O QUE FALTA JOGAR A SPORTING, BENFICA E FC PORTO:

O calendário do Sporting

20.ª: Famalicão-Sporting (jogo em atraso)

30.ª: Sporting-V. Guimarães

31.ª: FC Porto-Sporting

32.ª: Sporting-Portimonense

33.ª: Estoril-Sporting

34.ª: Sporting-Desp. Chaves

O calendário do Benfica

30.ª Farense-Benfica

31.ª Benfica-Sp. Braga

32.ª Famalicão-Benfica

33.ª Benfica-Arouca

34.ª Rio Ave-Benfica

O calendário do FC Porto

30.ª Casa Pia-FC Porto

31.ª FC Porto-Sporting

32.ª Desp. Chaves-FC Porto

33.ª FC Porto-Boavista

34.ª Sp. Braga-FC Porto