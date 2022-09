O Sporting goleou esta tarde o Portimonense, por 4-0, em jogo da 6.ª jornada da Liga.

Trincão (7m e 41m) bisou pelos leões, que chegaram ao intervalo a vencer por 2-0. Na segunda parte, um autogolo de Pedrão (73m) e Nuno Santos (76m) sentenciaram o resultado final.

Ficha e filme do jogo

Com este resultado, o Sporting sobe ao 5.º lugar com 10 pontos, menos dois do que o Portimonense, que é 4.º classificado.