O Sporting recebe o Rio Ave esta segunda-feira (20h15) no Estádio de Alvalade no jogo que encerra a 6.ª jornada da Liga com possibilidades de voltar a juntar-se ao FC Porto no topo da classificação da Liga.

Acompanhe o Sporting-Rio Ave AO VIVO

Ruben Amorim, na antevisão do jogo, anunciou que Viktor Gyokeres estava em dúvida para este jogo, depois do avançado ter saído tocado do lance que resultou no empate dos leões frente ao Sturm Graz, antes de Diomande marcar o golo da vitória, mas o treinador do Sporting não deve prescindir do incansável sueco, se este estiver em condições de ir a jogo.

Caso contrário, Paulinho deverá voltar a ser principal referência no ataque, abrindo-se uma vaga para a entrada de Edwards ou Trincão. De resto, os leões devem apresentar-se na máxima força, até porque Amorim assumiu que, nesta altura, não há espaço para «poupanças», embora tenha confirmado apenas um nome para o onze inicial: Pote.

Os jovens João Muniz e Afonso Moreira, a par do central St. Juste, são os únicos leões fora de combate para este jogo.

Luís Freire, por seu lado, conta com mais limitações, uma vez que Jonathan Luiz, Vítor Gomes e Emmanuel Boateng estão lesionados.

O treinador do Rio Ave deverá apostar num onze muito semelhante a que, na ronda anterior, empatou com o Famalicão, apenas recuperando Josué Sá que deverá render Sávio no eixo defensivo.

Confira as equipas prováveis na galeria associada