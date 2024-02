Hidemasa Morita é a principal novidade na equipa do Sporting para a receção ao Sp. Braga, jogo da 21.ª jornada da Liga.



Depois de ter jogado cerca de 20 minutos frente em Leiria para a Taça de Portugal, o internacional nipónico salta para o onze inicial esta tarde em detrimento de Marcus Edwards. Em relação a esse jogo, nota para o regresso de Adán à titularidade no lugar de Israel.



Por sua vez, Artur Jorge repete a equipa que iniciou a partida contra o Moreirense.



EQUIPAS INICIAIS:



SPORTING: Adán, Quaresma, Coates e Inácio; Geny, Morita, Hjulmand e Nuno Santos; Trincão, Gyokeres e Pedro Gonçalves.



Suplentes Sporting: Israel, Matheus Reis, Edwards, Neto, Paulinho, Bragança, Rafael Pontelo, Esgaio e Koindredi.



SP. BRAGA: Matheus, Victor Gómez, José Fonte, Paulo Oliveira e Borja; João Moutinho, Vítor Carvalho e Zalazar; Djaló, Ruiz e Ricardo Horta.



Suplentes Sp. Braga: Hornicek, Niakaté, Ndour, Roger, Joe Mendes, Rony Lopes, Pizzi, Yan Said e Soumaré.