A FIGURA: Paulinho

Começou mais decaído para a esquerda naquela que é a nova configuração do ataque leonino. Acabou como referência ofensiva após a saída de Slimani. Foi nesse período que se colocou em carreira de tiro, tendo várias hipóteses de definir o jogo. Desperdiçou duas oportunidades soberanas até decidir o encontro ao minuto setenta. Golo de letra do esquerdino a compensar uma prestação esforçada do ponta de lança.

O MOMENTO: golo de Paulinho (70’)

Lançado a partir do banco de suplentes, Pote aparece bem na direita, livre de marcação. Não se deslumbrou, até porque estava sem ângulo, esperou pela movimentação dos colegas e serviu Paulinho para para o avançado finalizar com classe. De calcanhar, Paulinho desviou de forma decisiva para operar a cambalhota no marcador.

NEGATIVO: jogo interrompido

Após o segundo golo do Sporting Fábio Veríssimo interrompeu o jogo sensivelmente cinco minutos devido à ocorrência de desacatos nas bancadas. Uma carga policial na Bancada Nascente provocou vários tumultos que levaram o árbitro a interromper o jogo.

OUTROS DESTAQUES

Matheus Nunes

Num jogo com várias fases, o médio esteve sempre ligado ao jogo. Ajudou o Sporting a organizar-se quando assim teve de ser e foi peça importante quando os leões tiveram bola e jogaram em organização ofensiva.

André Almeida

O jogador que conseguiu iludir a organização do Sporting, sendo a partir das suas arrancadas pelo corredor central que o Vitória criou perigo. O lance do golo do Vitória de Guimarães é exemplo disso mesmo.

Pote

Lançado por Rúben Amorim na segunda metade, o atacante ajudou a operar a cambalhota no marcador. A sua entrada deu maior imprevisibilidade aos leões, como aconteceu no segundo golo, em que serve Paulinho com as medidas certas.

Óscar Estupiñán

Na única oportunidade que dispôs o colombiano não desperdiçou e voltou a mostrar a sua veia goleadora. Entre os centrais leoninos, pressionou e ganhou espaço para se enquadrar com a baliza para bater Adán. Apontou o nono golo na presente edição da Liga.

Marcus Edwards

Estreou-se a marcar com a camisola do Sporting num estádio que bem conhece. De pé direito, o que até nem é normal, armou o remate e arrumou com a questão pouco depois de ter entrado.