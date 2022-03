O Sporting ganhou com reviravolta em Guimarães, ao Vitória, por 3-1, em jogo da 27.ª jornada da Liga.



Os vimaranenses marcaram primeiro por Estupiñán aos 23 minutos depois de um erro de Coates. Os leões igualaram a contenda em cima do apito para o intervalo por Sarabia, de penálti.



Na segunda parte os campeões nacionais saltaram para a frente do marcador graças a um lance de classe de Paulinho, aos 70 minutos. Marcus Edwards, já nos descontos, marcou um golaço à sua ex-equipa e fixou o resultado final.



